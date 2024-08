Olimpiadi, doppio: Errani e Paolini in semifinale, sfidano Muchova e Noskova

Sara Errani e Jasmine Paolini raggiungono la zona medaglia nel tabellone di doppio delle Olimpiadi di Parigi 2024. La coppia azzurra sarà tra le quattro che andranno a caccia del podio a cinque cerchi dopo la netta vittoria per 6-3 6-1 contro il duo britannico composto da Katie Boulter ed Heather Watson.

Una partita impeccabile da parte di entrambe, la migliore del loro torneo in una giornata crocevia perché quanto fatto finora poteva essere cancellato in un torneo nei fatti crudele: non c’è prize money, non ci sono punti, e tolte le tre medaglie c’è solo l’amarezza di essersi fermati più o meno vicini a quella soglia.

Al prossimo turno avranno di fronte una coppia di singolariste che per loro stessa ammissione non ha mai fatto un allenamento assieme prima del warm up alla vigilia del loro primo round parigino, perché Karolina Muchova doveva giocare con Marketa Vondrousova ma il forfait last minute della campionessa di Wimbledon 2023 ha ribaltato le carte della squadra ceca che, non toccando ovviamente il duo composto da Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova ha scelto la giovane Noskova, poco brillante in singolare negli ultimi mesi ed eliminata al primo turno anche qui, ma riabilitatasi alla grande nel doppio aiutata dall’enorme talento di Muchova.

Se per il duo italiano c’è stata la vittoria simbolo contro Caroline Garcia e Diane Parry per 10-8 al super tie-break, per quello ceco è stato un exploit dopo l’altro. Già al primo turno hanno eliminato le esperte Ekaterina Alexandrova ed Elena Vesnina, al secondo si sono tolte l’enorme sfizio di battere le numero 1 del seeding Coco Gauff e Jessica Pegula e per finire oggi hanno cancellato un match point per battere Hsieh Su Wei e Tsao Chia Yi 1-6 6-4 14-12.

Nella parte bassa del tabellone i rimanenti quarti di finale vedranno la coppia spagnola composta da Sara Sorribes Tormo e Cristina Bucsa opposta a quella ucraina con Nadiia e Lyudmyla Kichenok e le favorite all’oro Siniakova e Krejcikova affrontare Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Dalla stessa categoria