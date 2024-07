Wimbledon, day-3: risultati del tabellone femminile

[11] D. Collins vs C. Tauson 6-3 7-6(4)

C. Osorio b. [PR] L. Davis 6-3 6-1

[20] B. Haddad Maia b. M. Frech 7-5 6-3

[31] B. Krejcikova b. V. Kudermetova 7-6(4) 6-7(2) 7-5

K. Volynets b. M. L. Carle 6-2 7-5

J. Niemeier b. V. Golubic 6-2 6-1

[21] E. Svitolina b. M. Linette 7-5 6-7(9) 6-3

[Q] Sun L. vs [Q] Y. Starodubtseva

Zhu L. vs [25] A. Pavlyuchenkova

[WC] E. Raducanu b. E. Mertens 6-1 6-2

A. Rus vs [9] M. Sakkari

[14] D. Kasatkina vs [WC] L. Miyazaki

[PR] P. Badosa vs B. Fruhvirtova

[28] D. Yastremska vs V. Gracheva

D. Vekic vs [LL] E. Andreeva

[7] J. Paolini vs G. Minnen

[PR] B. Andreescu b. [27] L. Noskova 6-3 7-6(5)

[18] M. Kostyuk vs D. Saville

Wang Y. vs [12] M. Keys

D. Shnaider b. S. Stephens 6-1 6-1

[19] E. Navarro b. [WC] N. Osaka 6-4 6-1

[Q] S. Kartal b. C. Burel 6-3 5-7 6-3

[2] C. Gauff b. [Q] A. Todoni 6-2 6-1

