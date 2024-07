Wimbledon day 3, i risultati del singolare maschile

Secondo turno

[1] J. Sinner vs M. Berrettini

M. Kecmanovic vs [27] T. Griekspoor

D. Shapovalov vs D. Altmaier

[Q] L. Harris vs [14] B. Shelton

[10] G. Dimitrov vs J. Shang

S. Wawrinka vs G. Monfils

[32] Z. Zhang vs J.L. Struff

[5] D. Medvedev b. A. Muller 6-7(3) 7-6(4) 6-4 7-5

[3] C. Alcaraz b. A. Vukic 7-6(5) 6-2 6-2

[29] F. Tiafoe b. B. Coric 7-6(5) 6-1 6-3

B. Nakashima b. J. Thompson 6-3 6-2 6-2

[16] U. Humbert b. B. Van de Zandschulp 7-6(9) 6-1 6-3

[12 ]T. Paul vs [Q] O. Virtanen

[Q] A. Cazaux vs [23] A. Bublik

R. Bautista b. L. Sonego 6-3 3-6 6-3 6-4

F. Fognini vs [8] C. Ruud 6-4 75 6-7(1) 6-3

Primo turno

E. Ruusuvuori b. M. McDonald 7-6(6) 4-6 5-7 7-6(8) 6-3

A. Rinderknech b. [PR] K. Nishikori 5-7 6-4 6-7(2) 6-4 6-2

[24] A. Tabilo b. D. Evans 6-2 7-5 6-3

T. Machac b. [LL] D. Goffin 3-6 3-6 6-4 6-1 7-6(5)

R. Safiullin b. [26] F. Cerundolo 6-7(5) 3-6 7-5 6-3 6-4

[17] F. Auger-Aliassime vs T. Kokkinakis 4-6 5-7 7-6(9) 6-4 6-4

[Q] L. Pouille vs L. Djere 3-6 7-6(4) 3-6 6-3 6-1

[Q] Q. Halys b. C. Eubanks 6-4 6-4 6-2

[21] K. Khachanov b. A. Karatsev 6-3 6-7(4) 7-6(11) 2-0 rit.

