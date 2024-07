Wimbledon day 2, i risultati del singolare maschile

Primo turno

[16] B. Shelton b. [Q] M. Bellucci 4-6 6-3 3-6 6-3 6-4

F. Comesana b. [6] A. Rublev 6-4 5-7 6-2 7-6(5)

A. Walton b. F. Coria 6-3 6-3 7-5

L. Darderi b. [WC] J. Choinski 75 4-6 2-6 7-5 6-2

[25] L. Musetti b. C. Lestienne 4-6 7-6(4) 6-2 6-2

[LL] G. Mpetshi Perricard b. [20] S. Korda 7-6(5) 6-7(4) 7-6(6) 6-7(4) 6-3

Y. Nishioka b. N. Borges 6-2 7-6(6) 6-2 63

E. Ruusuvuori vs M. McDonald 7-6(6) 4-6 5-7 4-3 sosp.

[11] S. Tsitsipas b. T. Daniel 7-6(5) 6-4 7-5

[13] T. Fritz b. C. O’Connell 6-1 6-2 6-4

[PR] K. Nishikori va A. Rinderknech 7-5 4-6 1-1 sosp.

F. Cobolli b. R. Hijikata 7-5 4-6 6-4 6-4

D. Evans vs [24] A. Tabilo 2-6 3-3 sosp.

[28] J. Draper b. [Q] E. Ymer 3-6 6-3 6-4 3-6 6-3

C. Norrie b. F. Diaz Acosta 7-5 7-5 6-3

M. Giron b. [WC] H. Searle 3-6 6-3 6-4 6-4

[4] A. Zverev b. R. Carballes Baena 6-2 6-4 6-2

[7] H. Hurkacz b. [Q] R. Albot 5-7 6-4 6-3 6-4

A. Fils b. D. Stricker 6-3 6-2 3-6 6-4

[LL] D. Goffin vs T. Machac 6-3 4-2 sosp.

R. Safiullin vs [26] F. Cerundolo 6-7(5) 3-6 7-5 6-3 sosp.

[17] F. Auger-Aliassime vs T. Kokkinakis 6-4 7-5 6-7(9) 1-1 sosp.

[Q] L. Pouille vs L. Djere 3-6 7-6(4) sosp.

J. Munar b. [WC] B. Harris 6-4 6-4 3-6 6-3

[9] A. de Minaur b. [LL] J. Duckworth 7-6(1) 7-6(3) 7-6(4)

[15] H. Rune b. S. Kwon 6-1 6-4 6-4

T. Seyboth Wild b. [WC] P. Jubb 1-6 3-6 7-6(6) 6-4 7-5

[Q] Q. Halys vs C. Eubanks rinv.

A. Karatsev vs [21] K. Khachanov rinv.

[30] T. Etcheverry b. L. Nardi 6-1 6-4 6-2

A. Popyrin b. T. Monteiro 64 6-7(8) 6-3 6-4

[WC] J. Fearnley b. [Q]A. Moro Canas 7-5 6-4 7-6(10)

[2] N. Djokovic b. [Q] V. Kopriva 6-1 6-2 6-2

