Wimbledon, day-1: i risultati del tabellone femminile

[Q] Sun L. b. [8] Zheng Q. 3-6 6-2 6-4

[Q] Y. Starodubtseva b. [PR] A. van Uytvanck 6-4 6-3

Zhu L. b. [PR] I. C. Begu 6-0 6-2

[25] A. Pavlyuchenkova b. T. Townsend 7-5 6-1

[WC] E. Raducanu b. [LL] R. Zarazua 7-6(0) 6-3

E. Mertens b. N. Hibino 2-6 6-2 6-4

A. Rus b. Yue Y. 6-3 6-2

[9] M. Sakkari b. [Q] M. Kessler 6-3 6-1

[14] D. Kasatkina b. [PR] Zhang S. 6-3 6-0

[WC] L. MIyazaki b. T. Korpatsch 6-2 6-1

[PR] P. Badosa b. [PR] K. Muchova 6-3 6-2

B. Fruhvirtova b. [24] M. Andreeva 1-6 6-3 6-2

[28] D. Yastremska b. N. Podoroska 6-1 7-6(1)

V. Gracheva b. L. Tsurenko 6-3 6-1

D. Vekic b. Wang Xiyu 3-6 6-3 6-4

[LL] E. Andreeva b. E. Bektas 7-6(3) 3-6 6-3

[7] J. Paolini b. S. Sorribes Tormo 7-5 6-3

G. Minnen b. [WC] H. Watson 7-5 6-4

[PR] B. Andreescu b. J. Cristian 6-3 6-2

[26] L. Noskova b. S. Errani 7-6(2) 6-1

[18] M. Kostyuk b. R. Sramkova 6-3 6-2

D. Saville b. P. Stearns 6-4 6-2

Wang Y. b. A. K. Schmiedlova 6-0 3-6 6-4

[12] M. Keys b. M. Trevisan 6-4 7-6(4)

S. Stephens b. [LL] E. Jauqemont 6-2 6-2

D. Shnaider b. Ka. Pliskova 4-6 6-4 7-5

[WC] N. Osaka b. D. Parry 6-1 1-6 6-4

[19] E. Navarro b. [PR] Wang Q. 6-3 6-1

[WC] S. Kartal b. [29] S. Cirstea 2-6 6-3 6-2

C. Burel b. [Q] E. Lys 6-2 6-4

[Q] A. Todoni b. [LL] O. Danilovic 7-5 6-1

[2] C. Gauff b. C. Dolehide 6-2 6-1

