Wimbledon day 1, i risultati del singolare maschile

Primo turno

[1] J. Sinner b. Y. Hanfmann 6-3 6-4 3-6 6-3

M. Berrettini b. M. Fucsovics 7-6(3) 6-2 3-6 6-1

M. Kecmanovic b. S. Nagal 6-2 3-6 6-3 6-4

[27] T. Griekspoor b. [LL] D.E. Galan 7-6(3) 6-3 6-4

D. Shapovalov b. [19] N. Jarry 6-1 7-5 6-4

D. Altmaier b. [WC] A. Fery 4-6 7-6(6) 1-6 6-3 6-1

[Q] L. Harris b. A. Michelsen 3-6 4-6 7-6(5) 6-2 7-6(9)

[Q] M. Bellucci vs [14] B. Shelton 6-4 3-6 6-3 sosp.

[10] G. Dimitrov b. D. Lajovic 6-3 6-4 7-5

J. Shang b. [Q] C. Garin 7-5 6-4 6-4

S. Wawrinka b. [WC] C. Broom 6-3 7-5 6-4

G. Monfils b. [22] A. Mannarino 6-4 3-6 7-5 6-4

[32] Z. Zhang b. M. Janvier 7-6(4) 6-3 6-2

J.L. Struff b. F. Marozsan 6-4 6-7(4) 6-2 6-3

A. Muller vs [Q] H. Gaston 6-4 7-6(2) 7-6(5)

[5] D. Medvedev b. A. Kovacevic 6-3 6-4 6-2

[3] C. Alcaraz b. [Q] M. Lajal 7-6(3) 7-5 6-2

A. Vukic b. S. Ofner 6-7(9) 6-4 6-4 3-6 7-6(8)

B. Coric b. [Q] F. Meligeni Alves 6-2 7-6(2) 6-3

[29] F. Tiafoe b. M. Arnaldi 6-7(5) 2-6 6-1 6-3 6-3

B. Nakashima b. [18] S. Baez 6-2 6-3 6-4

J. Thompson b. P. Kotov 5-7 5-7 6-4 6-4 6-4

B. Van de Zandschulp b. [WC] L. Broady 6-2 4-6 6-3 6-2

[16] U. Humbert b. A. Shevchenko 6-1 4-6 7-6(2) 6-7(3) 6-1

[12 ]T. Paul b. P. Martinez 6-2 6-1 4-6 6-3

[Q] O. Virtanen b. M. Purcell 6-3 6-2 6-2

[Q] A. Cazaux b. Z. Bergs 6-1 6-4 6-7(2) 6-7(4) 7-6(8)

[23] A. Bublik b. J. Mensik 4-6 6-7(2) 6-4 6-4 6-2

L. Sonego b. [31] M. Navone 6-4 7-6(2) 6-4

R. Bautista b. M. Marterer 6-3 6-1 6-4

F. Fognini b. [LL] L. van Assche 6-1 6-3 7-5

[8] C. Ruud b. [Q] A. Bolt 7-6(2) 6-4 6-4

