Wimbledon, clamoroso: Sabalenka e Azarenka si ritirano

Aryna Sabalenka, numero 3 del seeding e del mondo, non scenderà in campo oggi per il match di primo turno a Wimbledon contro Emina Bektas. L’annuncio del forfait è arrivato un paio di giorni dopo le parole della bielorussa che si era messa da sola in dubbio per il proprio esordio a seguito dei continui fastidi alla spalla destra che già l’avevano costretta a ritirarsi da Berlino.

Semifinalista nel 2021 e nel 2023, Sabalenka ha raccontato che i problemi maggiori per lei in questo momento sono nel servire, lì dove il muscolo interessato si tira al punto dal darle tanto dolore. Al suo posto ci sarà dunque la lucky loser Erika Andreeva, in un terzo quarto del tabellone femminile che si era liberato anche di Ekaterina Alexandrova, numero 22 del seeding, ritiratasi pochi minuti prima del via della prima giornata londinese a causa di malattia e che ha visto la messicana Renata Zarazua entrare al suo posto “regalandosi” il Centre Court contro Emma Raducanu.

La giornata no per le tenniste bielorusse è poi proseguita col forfait, sempre per problemi alla spalla, anche di Victoria Azarenka. La numero 16 del seeding era nell’ottavo di tabellone di Coco Gauff e avrebbe dovuto fare il suo esordio oggi contro Sloane Stephens. Al suo posto invece ci sarà la francese Elsa Jaquemont. Terza testa di serie a saltare, dunque, senza nemmeno mettere piede in campo.

Dalla stessa categoria