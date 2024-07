Wimbledon: Bronzetti saluta subito

I tabelloni Slam sembrano diventati tabù per Lucia Bronzetti, che in questo 2024 non è ancora riuscita a sbloccarsi tra Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Tre primi turni lottati, ma tre sconfitte e nel frattempo il ranking che torna a traballare abbastanza lontana dalla top-50, limite che aveva oltrepassato un anno fa.

Un 6-4 6-3 nato tutto dalla fine del primo parziale, quando Lucia stava conducendo con un break di vantaggio colto nel primo game e trasportato fino al 4-3. Rapidissimi i due game successivi e purtroppo sono andati contro all’azzurra che ha perso male la battuta e si è trovata di colpo sotto 4-5. Nel decimo game ha lottato, ha avuto la chance del 5-5, ma si è ritrovata in un confronto punto a punto da dove non ne è uscita vincitrice.

Fernandez, forte del set di vantaggio, ha cominciato a gestire molto meglio i propri turni di battuta e in tutto il parziale ha dovuto rincorrere l’avversaria solo sul 4-2, con break appena ottenuto, dove ha comunque recuperato bene da 15-30. E così, l’unica azzurra rimasta in tabellone a Wimbledon (in singolare) è Jasmine Paolini che domani tornerà in campo per il suo match di secondo turno contro Greet Minnen.

