Wimbledon azzurro a metà: Fognini compie l’impresa con Ruud, fuori Sonego

Nella giornata di oggi prestazione a sorpresa di Fabio Fognini pur non

essendo una superficie a lui congeniale approda al terzo turno. Ha sconfitto il n.8 dell’ATP Casper Ruud in 4 set. Dall’altra parte Lorenzo Sonego non

riesce a sconfiggere Bautista-Agut, perdendo anche abbastanza nettamente.

Nel match di Fognini contro Ruud, pur essendo molto falloso con ben 10 doppi falli, in una partita equilibrata a livello di percentuali riesce in un’impresa a vincere il match. Nel primo set, il terzo gioco sarà fatale per il norvegese che facendosi brekkare perde il set. Il secondo set si è deciso all’undicesimo gioco dove Fognini brekka l’avversario e si porta avanti 2 a 0. Nel terzo set si accende una bellissima sfida con il tie-break a essere decisivo e dominato da Ruud che prova nella rimonta. Ma così non è, nel 4 e ultimo set, all’ottavo gioco Fognini strappa il servizio e vince il match. Al prossimo turno affronterà Bautista-Agut che ha sconfitto a sua volta Lorenzo Sonego.

F.Fognini b. C.Ruud [8] 6-4; 7-5; 6(1)-7; 6-3

Niente da fare per Lorenzo Sonego che perde la possibilità di affrontare in un derby tutto azzurro Fabio Fognini. In poco meno di 3 ore Bautista-Agut batte l’azzurro in 4 set, con i punti vinti con prima e seconda di servizio superiori rispetto a Sonego. Il sesto gioco del primo set risulta decisivo dove lo spagnolo brekka l’azzurro e vince poi il set. Nel secondo c’è una reazione di Sonny che vince e pareggia il numero di set. Gli ultimi 2 purtroppo non vanno come previsto e Bautista-Agut anche con un gioco migliore e più funzionale strappa entrambi i set all’azzurro, vincendo così il match.

R.Bautista Agut-L.Sonego 6-3; 3-6; 6-3; 6-4

Dalla stessa categoria