Wimbledon, avanti Sonego e Fognini, fuori Arnaldi

Fabio Fognini il primo azzurro a scendere nel primo turno di Wimbledon seppur senza particolarmente brillare batte in 3 set l’olandese Van Assche in 2 ore e 5 minuti. Molto bassa la percentuale di prima al servizio per Fognini con il 73% di punti vinti con la prima. Nel primo set l’azzurro strappa 3 break all’avversario e chiudendo 6-1. Nel secondo set l’unico break arriva all’ottavo gioco, mentre al terzo set l’undicesimo gioco è quello decisivo per chiudere il match. Adesso al secondo turno Fabio se la vedrà con la testa di serie numero 8 Casper Ruud. Sfida difficile per un’atleta che non è stato molto forte in carriera sull’erba.

F. Fognini b. Luca Van Assche 6-1; 6-3; 7-5

Non molto bene per Matteo Arnaldi che perde il match al 5 set con Frances Tiafoe in 3 ore e 12 minuti. Partita molto equilibrata con i primi 2 set vinti dall’azzurro che però si fa poi rimontare nei 3 set successivi. Percentuali di prime al servizio basse per entrambi con però l’80% di punti vinti con la prima per Tiafoe che vince anche un maggior numero di punti a reti. Primo set decisivo al tie-break, nel secondo Arnaldi perde subito il servizio per poi brekkare l’avversario 3 volte e chiudere il set 6-2. Nei 3 set successivi Tiafoe fa vedere la differenza tra i due atleti dominando il match e recuperando piano piano il risultato. Per l’americano il prossimo turno sfiderà Coric.

F.Tiafoe [29] b. Matteo Arnaldi 6(5)-7; 2-6; 6-1; 6-3; 6-3

In serata ottima prestazione di Lorenzo Sonego, molto solida e concreta, battendo Navone in 3 set in 2 ore e 26 minuti. Buona la prima di servizio con il 76% e 64% della seconda. Nel primo set Sonego brekka l’avversario al decimo game che sarà decisivo, 6-4. Secondo set deciso al tie break con una netta superiorità di Lorenzo. Al terzo set al game 5, Navone perde il servizio e Sonego mantiene il break di vantaggio in modo tale da chiudere il match. L’azzurro al secondo turno sfiderà Bautista Agut, match che sarà bello e interessante.

L.Sonego b. Mariano Navone [31] 6-4; 7-6(2); 6-4

