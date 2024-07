Vondrousova malconcia e spazzata via: subito fuori la campionessa 2023

Finisce in maniera molto crudele per Marketa Vondrousova una difesa del titolo a Wimbledon che appariva assai improbabile già sulla carta ma che è durata poco più di un’ora. A fermarla, già al primo turno, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro che prima di oggi non aveva mai battuto una giocatrice in top-100 in tre tentativi nel circuito maggiore e si è trovata a fare l’upset della carriera.

Un po’ di tensione, un po’ la difficoltà negli spostamenti dovuti alla brutta caduta di un paio di settimane fa a Berlino dove si ritirò molto dolorante nel match contro Anna Kalinskaya, e si è ritrovata sconfitta 6-4 6-2 in maniera a tratti disarmante. Poca verve, tanta fatica a gestire la palla. Una giornata ‘no’ come possono capitare, solo nell’appuntamento peggiore.

Con anche il fattore della tradizione di Wimbledon che concede l’apertura del Centre Court del martedì alla campionessa femminile dell’edizione precedente, questa partita aveva raccolto ancor più interesse. Lei che un anno fa vinceva uno Slam clamoroso, lontana dai riflettori fino all’ultimo punto (tanto è vero che forse nessuno la dava per favorita in quella finale contro Ons Jabeur e a ricalcare fu la pessima prova della tunisina), stavolta aveva molto più da perdere. Il contrappasso è stato brutale, con Bouzas Maneiro che senza fare qualcosa di straordinario attaccava bene la palla e cercava spesso gli angoli, a testare sempre più gli spostamenti per nulla brillanti della ceca la quale, senza grande possibilità di scambiare e senza l’efficacia del servizio mancino, si è esposta a una giornata da incubo.

Vinto il primo set per 6-4, la spagnola ha continuato sempre più convinta e ha cancellato immediatamente il controbreak subito a inizio secondo set passando avanti 2-1 e gestendo bene, senza particolari affanni, i propri turni di battuta e attaccando col dritto in risposta per il doppio break del 5-2 che l’ha spinta verso la clamorosa (per lei) vittoria. L’ultima volta in cui una campionessa a Wimbledon usciva al primo turno dell’anno successivo fu nel 1994 con Steffi Graf sconfitta contro Lori McNeil.

