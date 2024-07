Rybakina ai quarti. Ostapenko travolge Putintseva, ora Krejcikova

Tutte le partite degli ottavi di finale della parte alta del tabellone femminile a Wimbledon si sono concluse in due set e al di là di una piacevole sfida in serale tra Barbora Krejcikova e Danielle Collins l’equilibrio non è stato davvero presente.

Detta della netta affermazione di Elina Svitolina contro Wang Xinyu, in una giornata che la tennista ucraina ha definito come “la più difficile della mia carriera” per i nuovi attacchi terroristici della Russia, stavolta contro ospedali ucraini tra cui quello che cura i bambini malati di cancro, quasi in contemporanea c’è stato il successo per ritiro di Elena Rybakina contro Anna Kalinskaya. La russa era partita meglio nel primo set, ma sul 2-1 e 30-15 un servizio vincente è stato seguito da un movimento col braccio destro come di fastidio con successivo tentativo di sciogliere il polso destro. Dopo il cambio campo sul 3-2 quello che sembrava essere un fastidio si è manifestato come un vero problema e di rovescio, soprattutto, era costantemente fuori ritmo e fuori tempo.

Due game rapidi per la campionessa 2022 e al cambio campo successivo Kalinskaya era costretta a un medical time out che però non ha risolto la situazione. I primi punti dalla ripresa sono stati quasi non giocati, la numero 4 del seeding andava avanti di un break e, non senza qualche fatica, teneva la battuta per chiudere il parziale. La numero 17 del seeding continuava a non riuscire a spingere, o a non farlo bene, e la situazione nel secondo parziale è subito precipitata a un netto 6-3 3-0 che è stato anche il momento dove ha alzato bandiera bianca.

L’altro quarto di finale vedrà invece di fronte Aljona Ostapenko e Barbora Krejcikova. Le due ex campionesse del Roland Garros hanno battuto rispettivamente Yulia Putintseva, giustiziera di Iga Swiatek al turno precedente, e Danielle Collins. Totale assolo per la lettone, che si è imposta 6-2 6-3 dopo essere stata avanti 5-0 nel primo parziale, aver fatto il bello e il cattivo tempo e aver chiuso con uno slice vincente di rovescio. La ceca, invece, ha contenuto perfettamente Collins in quella che potrebbe anche essere vista come una delle sue vittorie più belle nel 2024: 7-5 6-3 dove ha dato sfoggio di tutta la qualità che possiede nel toccare la palla e gestirla in maniera così pulita ed elegante sull’erba.

