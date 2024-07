Raducanu “beffa” Murray: no al misto, Andy ha chiuso a Wimbledon. E Judy la pizzica

Andy Murray ha finito la sua avventura a Wimbledon con un’ultima edizione sfortunata e che rischia di essere accompagnata da una scia di grande amarezza. Prima personale, perché ha provato fino all’ultimo momento a giocare nel tabellone di singolare ma dovendo alzare bandiera bianca per i problemi alla schiena, ora perché la tanto annunciata partnership per il doppio misto con Emma Raducanu non si farà. E col tabellone di specialità già uscito, non sarà possibile per lui cambiare compagna.

La cerimonia di due giorni fa, dopo la partita di doppio maschile persa col fratello Jamie Murray, sarà dunque il momento ufficiale dell’addio dello scozzese al suo pubblico.

Rimane però l’amarezza, enorme, per gli sviluppi delle ultime 12 ore. Ieri sera Emma Raducanu in conferenza stampa dopo la vittoria contro Maria Sakkari si era già mostrata parecchio infastidita dalla programmazione degli organizzatori che avevano inserito il match più atteso dai fan come quarto e ultimo di giornata sul Court 1. La campionessa dello US Open 2021, con una grande chance tra le mani di fare strada nel tabellone di singolare e giocando domenica l’ottavo di finale contro la qualificata Lulu Sun, ha così deciso di togliersi dal tabellone di misto giustificando la scelta con un leggero indurimento del polso destro che va riportato per cronaca ma convince poco. Talmente poco che persino la mamma di Andy, Judy Murray, si è lasciata andare a una frase molto sibillina su Twitter rispondendo a un giornalista britannico che utilizzava il termine “astonishing” (“sorprendente”) per descrivere la decisione di Raducanu con “yes, astonishing”.

