Pazzesca Paolini: travolta Navarro. Prima italiana in semifinale a Wimbledon

[7] J. Paolini b. [19] E. Navarro 6-2 6-1

Dopo Parigi c’è Londra, dopo il Roland Garros c’è Wimbledon. In poche settimane la vita sportiva di Jasmine Paolini è stata scaraventata verso una nuova dimensione e la toscana alla prima grande prova del fuoco sta rispondendo come se appartenesse a questa categoria da tempo. Entrata in campo con un netto 0-3 nei precedenti contro Emma Navarro, ha ribaltato anche questo pronostico demolendo la statunitense con un netto 6-2 6-1 raggiungendo le migliori quattro nello Slam su erba, lì dove prima di quest anno non aveva mai vinto una partita nel tabellone principale.

Con questo risultato, inoltre, sarà la prima italiana di sempre a giocare una semifinale nel tabellone di singolare femminile in questo Slam che al di là del trionfo di Sara Errani e Roberta Vinci nel 2014 ha sempre rappresentato un tabù e dove l’ultimo exploit in singolare era rappresentato dai quarti di finale di Camila Giorgi nel 2018. Un traguardo che cementifica ancor di più il suo status attuale con una Race che in questo momento la vede al numero 4 per risultati ottenuti nel 2024. Stasera, nuovamente, un controllo totale su un’avversaria che ha sofferto in più occasioni e che oggi ha tenuto da subito sotto grande pressione, spingendo benissimo e mostrando grande rapidità negli spostamenti e annullando ogni arma della numero 19 del seeding.

Così, giovedì, scenderà in campo contro Donna Vekic per giocarsi addirittura un posto nella seconda finale Slam consecutiva. La croata, oggi, ha faticato per quasi due set per avere la meglio di Lulu Sun, proveniente dalle qualificazioni e che ha dato battaglia per quasi due ore, mollando la presa soltanto nel turno di battuta sul 4-5 nel secondo parziale perdendo 5-7 6-4 6-1.

Dalla stessa categoria