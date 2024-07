Parigi 2024: riscatto Paolini, commozione Errani. Il doppio va Paolini ed Errani volano ai quarti nel doppio olimpico dopo aver battuto le francesi Garcia/Parry al fotofinish.

Dopo la delusione in singolare, Jasmine Paolini si riscatta in doppio vincendo in rimonta il match di ottavi in coppia con Sara Errani e approdando ai quarti di finale.

Le azzurre hanno superato al fotofinish le francesi Garcia e Parry, strozzando il grido in gola al pubblico di casa. Grande la felicità per le nostre portacolori, e anche un po’ di commozione per la romagnola, che tiene vive le speranze di una medaglia olimpica a 37 anni.

