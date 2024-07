Paolini, prima volta al terzo turno a Wimbledon: ritroverà Andreescu

Il 2024 di Jasmine Paolini è sempre più speciale. La giocatrice azzurra prima di questa stagione colma di soddisfazioni non aveva mai vinto una partita né all’Australian Open né a Wimbledon. Il suo miglior risultato Slam al Roland Garros era un secondo turno, come anche allo US Open. Oggi, il 7-6(5) 6-2 contro Greet Minnen la spinge tra le migliori 32 anche nello Slam su erba.

Altra partita, come l’esordio contro Sara Sorribes Tormo, dove il primo set è stato fondamentale. Jasmine era chiara favorita, ma qualche alto e basso di troppo la teneva ancorata a un’avversaria che rientrava da 3-5 a 5-5 e se la giocava punto a punto anche nel tie-break dove nella fase centrale entrambe non riuscivano a tenere i propri servizi. Il punto del 5-4 vinto da Paolini ha spezzato quell’equilibrio, con Minnen capitolata sotto pressione e ritrovatasi così in svantaggio.

Nel secondo set la situazione è stata più agevole perché con lo scorrere dei minuti la toscana si sentiva più a suo agio e riusciva a fare meglio il lavoro col dritto, chiudendo abbastanza comodamente all’ottavo game. Al prossimo turno sfiderà Bianca Andreescu, che ha vinto un’ottima partita contro Linda Noskova per 6-3 7-6(5) e sta dando sempre segnali piuttosto incoraggianti in questo suo rientro in campo.

