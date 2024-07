Paolini ai quarti per il ritiro di una sfortunata Keys

Jasmine Paolini ha fatto un altro passo in avanti in questa stagione già memorabile, con i quarti di finale raggiunti a Wimbledon, lì dove non aveva mai vinto una partita in carriera prima di quest anno. C’è però quella sensazione un po’ dolceamara di un risultato ottenuto anche a causa del ritiro di una sfortunatissima Madison Keys. La statunitense stava avvicinandosi alla vittoria nel set decisivo quando si è piegata su se stessa tenendosi il quadricipite sinistro. Al cambio di campo successivo il medical time out non ha avuto i risultati sperati e la situazione è andata solo peggiorando.

Paolini, così, ha passato il turno malgrado il punteggio di 6-3 6-7(6) 5-5 contro la numero 12 del seeding che era riemersa dalla grande pressione che l’azzurra le stava mettendo con un paio di grandi soluzioni nei momenti decisivi.

(aggiornamenti a breve)

