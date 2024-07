Olimpiadi: Swiatek e Gauff in fotocopia, bene Krejcikova

Confrontare la partita di oggi di Iga Swiatek con quella del primo turno sembra quasi di avere di fronte due giocatrici diverse quantomeno nell’atteggiamento in campo. Il 6-1 6-1 odierno rifilato a Diane Parry ha tutt’altro sapore del 6-2 7-5 del primo turno contro Irina Camelia Begu e riporta almeno in parte la sensazione di avere di fronte chi ha vinto quattro volte negli ultimi cinque anni il Roland Garros.

Ci sono passaggi ancora da sistemare, come lo spostamento sul dritto dopo aver giocato di rovescio perché oggi grazie alle variazioni in slice della francese faticava a trovare il giusto impatto, ma la stessa Parry è sembrata puntare troppo sullo scambio basato sul ritmo malgrado abbia nelle corde qualcosa in più da proporre. Probabilmente, come per tante altre, a fare la differenza è stata l’intensità messa in campo dalla polacca che per la prima volta in carriera arriva così agli ottavi del torneo Olimpico.

Col tetto aperto sul Philippe Chatrier, per Swiatek è stato tutto diverso e più semplice. Lo spin dava fastidio, il rovescio viaggiava e la sua rapidità in campo le permetteva anche recuperi sotto rete che costringevano l’avversaria a sentirsi costantemente sotto pressione dovendo forzare anche due, tre volte più del dovuto. I primi due turni, in ogni caso, si sapeva fossero i più comodi. Ora iniziano le partite delicate e al prossimo turno non ci sarà Diana Shnaider perché la testa di serie numero 15 è stata travolta contro Wang Xiyu per 6-3 6-1. La cinese ha fermato una delle giocatrici, tra quelle in seconda/terza fascia, più in forma di questi ultimi due mesi e ritroverà la polacca dopo averci perso nel secondo turno dell’ultimo WTA 1000 di Madrid.

Giornata comoda anche per la numero 2 del seeding Coco Gauff, nettamente superiore contro Maria Lourdes Carle. L’argentina che al primo turno aveva rifilato un doppio 6-0 a Tatjana Maria oggi si è dovuta subire un doppio 6-1 faticando nel ritmo, nella tenuta da fondo e senza dar fastidio alla statunitense coi tentativi di slice provati per spezzare il ritmo. Gauff agli ottavi troverà Donna Vekic, che ha battuto 6-3 6-4 Bianca Andreescu.

Tra gli altri risultati di giornata, bene Barbora Krejcikova che è agli ottavi di finale dopo un comodo 6-2 6-4 contro Wang Xinyu mentre Zheng Qinwen ha rifilato lo stesso punteggio ad Arantxa Rus. La Francia, dopo Parry, ha perso anche Clara Burel che dopo aver mancato la chance di chiudere il primo set contro Marta Kostyuk è stata sconfitta 7-6 6-2. L’Ucraina stessa però perde pezzi perché Dayana Yastremska è stata battuta a sua volta 7-6 6-4 contro Camila Osorio, sostenuta a gran voce da una importante colonia colombiana.

Risultati

[1] I. Swiatek b. D. Parry 6-1 6-1

Wang Xiyu b. [15] D. Shnaider 6-3 6-1

C. Osorio b. D. Yastremska 7-6(4) 6-4

C. Wozniacki vs [8] D. Collins

A. Kerber b. J. Cristian 6-4 3-6 6-4

[16] L. Fernandez b. C. Bucsa 7-6(3) 6-4

[11] E. Navarro b. V. Tomova 6-7(4) 6-4 6-1

[6] Zheng Q. b. A. Rus 6-2 6-4

[5] J. Pegula vs E. Svitolina

[9] B. Krejcikova b. Wang Xinyu 6-2 6-4

A. K. Schmiedlova b. [14] B. Haddad Maia 6-4 6-4

[4] J. Paolini b. M. Linette 6-4 6-1

[7] M. Sakkari b. Yue Y. 6-2 6-1

[12] M. Kostyuk b. C. Burel 7-6(3) 6-2

[13] D. Vekic b. B. Andreescu 6-3 6-4

[2] C. Gauff b. M. L. Carle 6-1 6-1

