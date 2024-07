Olimpiadi: Gauff avanza, Linette batte Andreeva e trova Paolini

Giornata molto intensa a Parigi, con le tante partite rimandate ieri che dovevano essere recuperate e un tabellone di singolare che al termine di questa domenica si è allineato al secondo turno.

Qualcuna tra le teste di serie ha avuto un esordio agevole, come Zheng Qinwen (6-0 6-0 a Sara Errani) o Maria Sakkari (6-0 6-1 a Danka Kovinic), o anche la numero 2 del seeding Coco Gauff (6-3 6-0 contro Ajla Tomljanovic), mentre per altre ci sono stati problemi. Barbora Krejcikova, numero 9 del seeding e recente campionessa a Wimbledon, si è salvata soltanto al tie-break del terzo contro Sara Sorribes Tormo che per poco non ripeteva l’exploit del primo turno dei giochi Olimpici di Tokyo 2021 quando superava la numero 1 del mondo e fresca campionessa di Wimbledon Ashlegih Barty. La ceca si è salvata in qualche modo e dopo tre ore di gioco ha potuto esultare con un pesante 4-6 6-0 7-6(2).

Buon match per Jessica Pegula, numero 5 del seeding e inserita proprio nell’ottavo di Krejcikova, che ha superato 6-3 6-4 Viktorija Golubic. Con lo stesso punteggio, invece, Magda Linette ha vinto la sfida tra recenti campionesse WTA contro Mirra Andreeva. La diciassettenne è stata tra le due quella che ha più pagato a livello energetico le fatiche della lunga settimana passata, oltre a essere stata quella che ha finito più tardi perché la sua finale a Iasi è terminata, venerdì sera, a pochi minuti dalla mezzanotte mentre la polacca era già arrivata a Parigi. Linette si è così guadagnata la possibilità di giocare al secondo turno contro Jasmine Paolini già domani.

Bell’esordio anche per Bianca Andreescu, che ha superato 6-2 6-3 Clara Tauson, ed Elina Svitolina che ha travolto Moyuka Uchijima 6-2 6-1. Vittoria agevole anche per l’altra ucraina Marta Kostyuk (6-4 6-3 a Lulu Sun che ha preso il posto di Yulia Putintseva). Contropronostico, invece, le vittorie di Wang Xiyu contro Linda Noskova e soprattutto di Camila Osorio contro Aljona Ostapenko: la cinese ha vinto con un doppio 6-3 mentre la colombiana si è imposta 6-4 6-3. Bene, infine, la testa di serie numero 8 Danielle Collins che ha però approfittato del ritiro di Laura Siegemund sul punteggio di 6-3 2-0 per la statunitense.

Risultati

D. Parry b. N. Podoroska 7-6(6) 7-5

Wang Xiyu b. L. Noskova 6-3 6-3

[15] D. Shnaider b. E. Cocciaretto 6-2 7-5

C. Osorio b. [12] A. Ostapenko 6-4 6-3

D. Yastremska b. L. Pigossi 3-6 7-5 6-0

C. Wozniacki b. M. Sherif 2-6 7-5 6-1

[8] D. Collins b. L. Siegemund 6-3 2-0 ritiro

C. Bucsa b. P. Martic 6-4 6-1

[16] L. Fernandez b. K. Muchova 6-1 4-6 6-1

[11] E. Navarro b. J. Grabher 6-2 6-0

V. Tomova b. M. Frech 6-4 7-6(1)

A. Rus b. O. Gadecki 6-4 6-1

[6] Zheng Q. b. S. Errani 6-0 6-0

[5] J. Pegula b. V. Golubic 6-4 6-3

E. Svitolina b. M. Uchijima 6-2 6-1

Wang Xinyu b. T. Korpatsch 6-2 6-1

[9] B. Krejcikova b. S. Sorribes Tormo 4-6 6-0 7-6(2)

[14] B. Haddad Maia b. V. Gracheva 6-4 4-6 6-0

A. K. Schmiedlova b. K. Boulter 6-4 6-2

M. Linette b. M. Andreeva 6-4 6-3

[7] M. Sakkari b. D. Kovinic 6-0 6-1

Yue Y. b. E. Alexandrova 7-5 6-7(4) 6-2

C. Burel b. K. Siniakova 7-6(3) 6-4

[12] M. Kostyuk b. L. Sun 6-4 6-3

[13] D. Vekic b. L. Bronzetti 6-2 7-5

B. Andreescu b. C. Tauson 6-2 6-3

M. L. Carle b. T. Maria 6-0 6-0

[2] C. Gauff b. A. Tomljanovic 6-3 6-0

Dalla stessa categoria