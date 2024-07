Olimpiadi, caporetto azzurra: fuori Cocciaretto, Bronzetti ed Errani

È bastato il primo weekend del torneo Olimpico e la pattuglia italiana al femminile si è già ritrovata con la sola Jasmine Paolini ancora in gara nel tabellone di singolare. La domenica ha portato solo risultati negativi, in alcuni casi magari con rimpianti e in altri con sconfitte davvero pesanti.

Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti hanno perso con lo stesso punteggio contro due giocatrici di spessore come Diana Shnaider e Donna Vekic, 6-2 7-5. La marchigiana ha sprecato l’occasione di portare la partita al set decisivo non chiudendo col servizio a disposizione sul 5-4 ed è un peccato, perché aveva di fronte una delle giocatrici più in crescita in questa stagione con titoli vinti su cemento, terra rossa ed erba, ma ancora acerba a livello di grandi tornei, e di fatti dopo un ottimo primo set ha avuto un calo nel rendimento. Cocciaretto non ne ha approfittato e sul 5-6 non è riuscita nemmeno a prendersi il tie-break.

Diversa la partita di Bronzetti, sempre in rincorsa contro la croata recente semifinalista a Wimbledon. Perso nettamente, anche qui, il primo set, ha provato un allungo sul 3-1 nel secondo ma è stata ripresa immediatamente. È riuscita a risalire dal 3-5 al 5-5 annullando in tutto cinque match point, ma anche lei è franata nella volata finale.

Non è mai nemmeno entrata in partita, invece, Sara Errani che è subentrata in tabellone dopo il doppio ritiro di Elena Rybakina e Daria Saville, ma è stata sconfitta 6-0 6-0 contro Zheng Qinwen. Avversaria oltre la sua portata ora che ha anche ritrovato un po’ di fiducia dopo la vittoria nel WTA 250 di Palermo della scorsa settimana. Mal comune (e niente gaudio), non è stato nemmeno l’unico 6-0 6-0 di giornata perché in precedenza Tatjana Maria non è riuscita a sbloccarsi contro Maria Lourdes Carle.

