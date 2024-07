Musetti batte Darderi in un altro bel derby, mancata rimonta per Cobolli

Dopo il duello azzurro di ieri tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, nell’altro derby tutto italiano di oggi tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi è il 22enne carrarino a conquistare il terzo turno. Una sfida su cinque set. Una maratona logorante e faticosa che alla fine ha premiato chi ha saputo imporre il proprio gioco, reagire psicologicamente e rimane più solido in campo.

La 25esima testa di serie riesce a imporsi dopo una battaglia durata tre ore e 46 minuti per 6-4, 4-6, 6-7(5), 6-4, 6-4. Musetti, che eguaglia intanto il suo miglior risultato sull’erba londinese ottenuto lo scorso anno, sfiderà ora l’argentino Francisco Comesana, numero 122 del mondo, giustiziere al primo turno di Andrey Rublev: fra i due nessun precedente.

Termina dopo una lotta di 4 ore l’avventura a Wimbledon di Flavio Cobolli. Il tennista romano ha perso al 2° turno contro il cileno Alejandro Tabilo, n. 19 del ranking ATP: 7-6(4), 7-6(4), 4-6, 4-6, 6-4 lo score finale. Un risultato amaro per Cobolli, bravo a recuperare due set di svantaggio, ma poi crollato in un quinto set dove l’inerzia sembrava dalla sua parte. Tabilo, per la prima volta in carriera al terzo turno Slam e alla sesta vittoria consecutiva, ha fatto prevalere l’esperienza nei momenti chiave, restando mentalmente attaccato al match.

Dalla stessa categoria