Kerber a una vittoria dalla zona medaglia, sfiderà Zheng ai quarti

Il tour d’addio di Angelique Kerber si aggiorna con una nuova puntata di grande spessore. La tedesca, pur sulla superficie a lei meno congeniale, sta disputando un torneo Olimpico maestoso e oggi contro la numero 16 del seeding Leylah Fernandez è arrivata una nuova prova di forza.

6-4 6-3 il punteggio per l’ex numero 1 del mondo per un successo maturato grazie all’esperienza e alla maggiore qualità nel gestire gli scambi delicati come nel coraggio di uscire dallo scambio aggredendo molto bene, lasciando spesso “sul posto” un’avversaria che ci ha capito davvero poco. I 14 anni di differenza non hanno pesato, anzi sono stati ribaltati dalla cattiveria agonistica di Kerber, decisa come non mai a non uscire dal campo coi rimpianti e che sta trasformando tutto in oro.

Per la canadese è una piccola-grande delusione, perché c’era la strada per lei per lottare per una medaglia e ancora deve vedersi rimandata non riuscendo a fare uno step in più come personalità, oggi purtroppo risultato determinante contro una giocatrice che credeva nell’impresa e lei, punto dopo punto, sembrava sempre più in affanno.

Kerber giocherà ora contro Zheng Qinwen, numero 6 del tabellone, che si è letteralmente salvata a un punto dalla sconfitta contro Emma Navarro. Grande delusione per la statunitense, che aveva ripreso per i capelli il primo set dove era indietro prima 3-5 nel parziale e poi 2-5 nel tie-break e nel secondo ha avuto la chance di servire per due volte per la vittoria. Sia sul 5-4 che sul 6-5, però, la risposta della cinese e un po’ di tensione hanno avuto la meglio e nel tie-break la finalista dell’ultimo Australian Open si è ripresa, dominando poi il set decisivo e chiudendo 6-7(7) 7-6(2) 6-1 in oltre tre ore di gioco.

