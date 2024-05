WTA Roma, fuori Rybakina: forfait della campionessa in carica

Brutta sorpresa per il torneo WTA 1000 di Roma, che all’inizio della quarta giornata ha visto l’uscita di scena della numero 4 del mondo e campionessa dell’edizione 2023 Elena Rybakina. La kazaka, che dunque dopo Indian Wells non difenderà nemmeno il titolo al Foro Italico, perderà 1000 punti in classifica. Il suo posto contro Irina Camelia Begu verrà presa da Oceane Dodin.

(aggiornamenti a breve)

