Roland Garros, Berrettini out: "Non sono ancora pronto"

Matteo Berrettini non sarà in campo per il Roland Garros 2024, al via tra pochi giorni. L’annuncio del forfait arriva direttamente dal giocatore azzurro tramite i social.

“Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione su erba” ha scritto Matteo ringraziando i tifosi per il sostegno. “Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza“.

Se tutto va bene, rivedremo dunque Berrettini a Stoccarda, dove ha già vinto due volte (2019 e 2022). Un rientro nel suo habitat naturale, per ritrovare un po’ di fiducia e sensazioni positive su quella superficie che tante soddisfazioni gli ha dato in passato e che si adatta molto meglio alle sue caratteristiche.

🚨 BERRETTINI OUT DAL ROLAND GARROS

