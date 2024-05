Il calcio delle figurine Topps Euro 2024 al Comicon

Giunta alla XXIV edizione, anche quest’anno COMICON Napoli è l’appuntamento da non perdere per chi desidera immergersi del tutto nella cultura pop. In questo clima di grande entusiasmo, a poche settimane dal fischio d’inizio della diciassettesima edizione degli attesissimi europei di calcio, Topps® debutta alla Mostra d’Oltremare con la collezione ufficiale di figurine dedicate proprio a UEFA EURO 2024™.

Un esordio da record, con un programma di tutto rispetto: oltre alle tantissime attività promozionali previste nello stand Topps® dell’area games (Padiglione 3A – G06), tra cui il meet&greet con il famosissimo content creator MikeShowSha, in calendario anche il “Pallone d’oro di YouTube”, un insolito e divertente torneo di calcetto 1vs1 che nell’ultima edizione ha collezionato più di 8 milioni di visualizzazioni (QUI il video annuncio). A contendersi l’ambito trofeo ben 24 creator tra i più seguiti in assoluto, da Riccardo Dose a Off Samuel ed Enzuccio, che si sfideranno – dal vivo e senza esclusione di colpi – all’interno dell’imponente Topps Stadium (allestito nella Street Plaza).

Imperdibile il panel di sabato 27 aprile alle h 12:00 sull’Hyperstage dell’area videogame (Padiglione 5). Protagonisti indiscussi Lele Adani, noto ex calciatore adesso opinionista televisivo, MikeShowSha con la sua passione per il “pallone”, e Chiamarsi Bomber, una delle community più popolari nel mondo del calcio. Sarà un’oretta di pura passione, e non solo per il calcio – lo sport nazionale paragonabile a una religione, soprattutto a Napoli – ma anche per un hobby intramontabile e intergenerazionale: il collezionismo. Tra gag e pronostici sugli attesissimi europei previsti in Germania dal 14 giugno, verrà coinvolto anche il pubblico che si divertirà a giocare con la nuova collezione ufficiale di figurine dedicate proprio a UEFA EURO 2024™, disponibili a partire dal 24 aprile in edicola, nei supermercati e su topps.com.

Tra COMICON Napoli e UEFA EURO 2024 l’attesa è alle stelle e i countdown sono già partiti da un pezzo. Di sicuro, grazie alla presenza di Topps®, la kermesse partenopea sarà un’ottima occasione per tutti gli appassionati di calcio per entrare appieno nell’atmosfera pre-europeo.

Dalla stessa categoria