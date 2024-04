Rosso su rosso: Sinner all’esordio, tabellone così così a Monte Carlo

Dopo il prologo di questa settimana, che può dare qualche soddisfazione a Berrettini e Darderi, da domenica si fa sul serio, visto che a Monte Carlo ci sono in palio 1000 punti e l’avvicinamento alla vetta della classifica mondiale. Il distacco tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz è infatti di appena 1080 punti e in mezzo a loro, 65 punti più di Alcaraz e 1015 meno di Djokovic, c’è il nostro Jannik Sinner, fresco vincitore di Miami. Il tabellone ha messo Djokovic e Alcaraz dalla stessa parte del tabellone, ma a Sinner non ha spianato la strada. Il rosso di San Candido ha davanti a sè avversari complicati a partire da quel Rune che lo scorso anno lo sconfisse in una semifinale dolorisissima. I due potrebbero ritrovarsi di fronte ai quarti di finale ma prima Sinner dovrà vedersela con Korda o Davidovich Fokina, pericoloso su questi campi, a primo turno per poi sfidare il sopravvissuto del quartetto Bublik-Coric-Struff-Baez. Anche Rune naturalmente deve liberarsi di un paio di avversari e non è affatto detto che ci riesca perché da quelle parti c’è prima Arnaldi e poi chissà, magari il nostro Berrettini che però ha sulla sua strada Grigor Dimitrov, che cercherà conferme dopo la splendida impresa di Miami.

Ad ogni modo da questo spicchio di tabellone uscirà lo sfidante di Daniil Medvedev, che per la verità a Monte Carlo non ha mai fatto granché. Il russo rischia anche stavolta, perché dovrebbe avere subito Monfils e poi Khachanov. Se si considera che nei quarti troverà probabilmente Zverev -che dovrebbe riuscire a liberarsi di Tsitsipas non è il caso di scommettere sul suo approdo al sabato del torneo.

Nella parte alta del tabellone c’è il ritorno di Djokovic, che lo scorso anno perse subito contro Musetti. Per il serbo c’è la possibilità di aumentare il vantaggio in classifica, visto che difende i pochi punti degli ottavi del 2023, ma chissà che Musetti, più di Fritz, non riesca a rifargli lo stesso scherzetto dello scorso anno. Dovesse cavarsela, Djokovic ai quarti troverà de Minaur o il detentore del torneo, Rublev, prima della semifinale contro Alcaraz.

Lo spagnolo lo scorso anno non partecipò al torneo e potrebbe quindi approfittarne per riprendersi la seconda piazza del ranking al posto di Sinner. Carlitos comincia con Auger Aliassime ma ha sulla sua strada Humbert e uno tra Hurkacz e, più probabilmente, Ruud. Insomma dipende da lui ma non sarà semplicissimo.

Degli italiani abbiano accennato, ma a Sinner, Musetti, Arnaldi e Berrettini dovrebbe aggiungersi qualcuno proveniente dalle qualificazioni.

Ecco gli accoppiamenti delle teste di serie a partire dagli ottavi di finale:

[1] N. Djokovic vs [13] T. Fritz (L. Musetti)

[11] A. de Minaur vs [6] A. Rublev

[3] C. Alcaraz vs [14] U. Humbert

[10] H. Hurkacz vs [8] C. Ruud

[5] A. Zverev vs [12] S. Tsitsipas

[15] K. Khachanov (F. Cerundolo) vs [4] D. Medvedev

[7] H. Rune /M. Arnaldi) vs [9] G. Dimitrov [M. Berrettini)

[16]A. Bublik vs [2] J. Sinner

