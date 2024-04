BJK Cup: importanti 2-0 per Germania e Ucraina, USA guida da pronostico

Risultati netti per le sfide di Billie Jean King Cup disputatesi nella nottata italiana tra venerdì e sabato. Importanti 2-0 per l’Ucraina e la Germania, mentre tutto regolare per gli Stati Uniti contro il Belgio sebbene sia Jessica Pegula sia Emma Navarro abbiano faticato molto più delle aspettative.

Partiamo proprio dalle ragazze guidate da Lindsay Davenport, che schierava la top-5 Pegula e la neo top-20 Navarro in un tie contro il Belgio che sembrava una sostanziale formalità, e invece entrambe hanno ceduto il primo set rispettivamente a Sofia Costoulas e Hanne Vandewinkel, numero 278 e 279 del mondo. 4-6 6-2 6-3 il punteggio con cui Jessica ha dato l’1-0, 4-6 6-4 6-3 quello con Emma ha portato la serie su un comfortevole 2-0. Nella notte tra sabato e domenica toccherà a Pegula chiudere la serie, col primo dei tre match point, contro Vandewinkel.

Importante 2-0 in trasferta per la Germania, punteggio forse non tanto atteso perché eravamo pur sempre sul ‘rosso’, con Beatriz Haddad Maia a disposizione per le padrone di casa e il pubblico locale a differenza di 12 mesi fa quando questo Germania-Brasile veniva giocato alla Porsche Arena di Stoccarda. In uno stadio da 11.000 posti, quasi tutto esaurito, è la trentaseienne Laura Siegemund a cambiare le carte in tavola cogliendo un ottimo successo per 6-4 6-2 contro la numero 1 locale. A seguire, la coetanea Tatjana Maria si è imposta 2-6 6-4 6-4 contro Laura Pigossi dando questo preziosissimo 2-0 alla squadra guidata da Rainer Schuttler, con Angelique Kerber finora lasciata in panchina.

L’altro, preziosissimo, 2-0 è quello dell’Ucraina in “casa” contro la Romania. A causa della brutale invasione russa sul suo territorio, la nazionale europea è costretta ancora una volta a emigrare altrove e stavolta ha scelto la località di Amelie Island, famosa fino a 15 anni fa per un torneo WTA 500 sempre ben frequentato, con un centrale divenuto facilmente riconoscibile nel tempo incastonato all’interno di una piccola foresta. Lesia Tsurenko è stata protagonista nel primo singolare con il 3-6 6-2 6-0 ai danni di Ana Bogdan che ha subito spezzato l’equilibrio. Elina Svitolina, subito dopo, ha preso il secondo punto con il 6-3 7-5 ai danni di Jaqueline Cristian.

Abbiamo anche i nomi delle prime due squadre qualificate alle Finals: Australia e Giappone. Tutto molto semplice per le oceaniche, che hanno addirittura fatto esordire la giovanissima Taylah Preston per prendere il terzo e decisivo punto della serie contro il Messico con un netto 6-1 6-1 a Marcela Zacarias. A Tokyo, invece, Nao Hibino ha cancellato quattro match point consecutivi a Yulia Putintseva chiudendo 6-2 4-6 7-6(7) e dando il terzo punto alle nipponiche senza dover schierare Naomi Osaka.

