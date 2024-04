Barbiani WTA files (video)/ Le big ai primi allenamenti a Stoccarda

Il sabato di Stoccarda, giornata di qualificazioni e allenamenti. Se per l’Italia c’è la vittoria di Sara Errani contro Katinka Von Deichmann, un comodo 6-2 6-3 che la porta al turno decisivo delle qualificazioni del WTA 500 alla Porsche Arena, alcune delle big sono arrivate da un paio di giorni (Ons Jabeur addirittura mercoledì sera) e stanno cominciando a prendere confidenza con il campo centrale. Vi mostriamo qualche video fatto oggi dall’inviato Diego Barbiani.

Intanto, i primi palleggi di Aryna Sabalenka in un riscaldamento cominciato con qualche sbracciata libera addirittura di rovescio a una mano.

Aryna Sabalenka è in campo nel suo primo allenamento a Stoccarda e per scaldare il braccio si lascia andare a qualche rovescio a una mano.

E proseguito con la classica intensità che mette in ogni partita.

Qui, un dritto in slow-motion, anche per evidenziare il movimento di tutto il corpo che scarica potenza sulla palla

Tra le altre, si è rivista in campo dopo due mesi Barbora Krejcikova. La ceca era assente dalla prima parte di febbraio quando fu vittima di problemi alla schiena dopo il torneo di Abu Dhabi. Il suo allenamento è stato pieno di soddisfazione, lo si notava anche da come concludeva il movimento del secondo dei tre slice consecutivi di dritto ripresi qui

Passando più sul tocco, ecco 3 dritti in slice consecutivi di una Barbora Krejcikova molto divertita (soprattutto dopo il secondo), forse anche per essere finalmente in campo dopo 2 mesi di stop per un problema alla schiena

🎥 @Diego_Barbiani pic.twitter.com/UKMvJIqSUh

— OK Tennis (@oktennis) April 13, 2024