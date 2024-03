WTA Indian Wells: forfat di Rybakina, campionessa nel 2023

Indian Wells perde la sua campionessa 2023. Nuovo ritiro, il secondo consecutivo, per Elena Rybakina che a causa di una gastrointerite è costretta a gettare la spugna poche ore prima dell’esordio previsto nel secondo match serale sullo Stadium 1 contro la lucky loser Nadia Podoroska.

Botta pesantissima per la parte alta del tabellone femminile nel terzo WTA 1000 della stagione perché la kazaka, numero 4 del seeding, non è nemmeno scesa in campo dopo una settimana di dubbi. Già lo scorso lunedì non aveva svolto un allenamento ideale, con Stefano Vukov spesso a fissarla per capire come muovevano le gambe, e ricevendo la cancellazione al tie-break ten, l’esibizione di martedì sera.

Rybakina, così, perderà tanto terreno rispetto alle prime tre del ranking scendendo sotto quota 6000 punti. Il suo posto nel tabellone di Indian Wells verrà preso da Kayla Day, che sfiderà così Podoroska.

