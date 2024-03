Ufficiale: Halep torna a Miami, avrà una wild-card

Dopo l’annuncio di James Blake, direttore del torneo di Miami, sulla volontà di offrire a Simona Halep una wild-card per permetterle di tornare immediatamente alle competizioni dopo la pausa di quasi 20 mesi per la complicata vicenda doping messa ora alle spalle.

L’ex numero 1 del mondo WTA, che ha visto la squalifica di quattro anni ridotta a soli nove mesi e già scaduta nell’estate 2023, ha comunicato oggi (semmai ce ne fosse bisogno) che ha accettato la proposta e potrà quindi ripartire dalla Florida il suo cammino interrottosi nella maniera più brusca durante lo US Open 2022.

L’ultima partita ufficiale per lei è la sconfitta rimediata al primo turno dello Slam newyorchese contro Daria Snigur, dopodiché arrivò l’intervento al naso che la tenne lontana dai campi prima ancora della comunicazione arrivata a fine mese sulla positività riscontrata al Roxadustat e, più avanti, la seconda infrazione comminata per un’irregolarità riscontrata in un test del passaporto biologico effettuato il 22 settembre.

Halep, completamente riabilitata, potrà ripartire così tra due settimane, a quasi 33 anni per l’ultima parte della carriera.

