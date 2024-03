Nadal si ritira da Indian Wells, continua il calvario

Rafael Nadal non giocherà l’ATP Masters 1000 di Indian Wells. La notizia è arrivata nella serata californiana di mercoledì quando con un comunicato l’ex numero 1 del mondo ha annunciato il ritiro dal torneo.

Questo il, lungo, messaggio rilasciato: “È con enorme tristezza che devo cancellarmi da questo meraviglioso torneo a Indian Wells. Tutti sanno quanto ami questo posto e quanto ami giocare qui. Questa era pure una delle motivazioni per cui sono arrivato in anticipo nel deserto per allenarmi e provare a essere pronto. Ho lavorato duramente, mi sono allenato, e voi tutti sapete che ho fatto un esame lo scorso weekend, ma non mi vedo pronto a giocare al massimo livello in un torneo così importante. Non è una decisione facile, è veramente dura e non posso mentire a me stesso e ai miei migliaia di fans. Mi mancherete e sono certo che il torneo avrà comunque un enorme successo”.

La partita di Nadal era già stata programmata, da una settimana, per giovedì alle 18 ora locale. Dopo il sorteggio di lunedì si era poi scoperto il suo avversario sarebbe stato Milos Raonic, anche lui sfortunatissimo dal punto di vista fisico e in cerca di un nuovo rientro alle competizioni.

