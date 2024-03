Morto a 42 anni Konstantin Koltsov, fidanzato di Aryna Sabalenka

È morto a 42 anni anni Konstantin Koltsov, ex giocatore di hockey professionista e fidanzato della numero 2 del mondo Aryna Sabalenka.

La notizia è stata confermata dalla federazione bielorussa, che parla di decesso improvviso senza ulteriori dettagli.

In carriera Koltsov ha disputato due Olimpiadi e ha giocato nel campionato NHL con i Pittsburgh Penguins. Ritiratosi nel 2016, attualmente ricopriva l’incarico di allenatore della squadra russa dello Salavat Yulaev, che ha rilasciato un comunicato per annunciarne la scomparsa. “Con grande dolore vi informiamo che il nostro allenatore è morto. Era una forte, amata e rispettata da giocatori, colleghi e tifosi. Konstantin resterà per sempre nella storia del nostro club. Possa riposare in pace”.

Oltre alla compagna Aryna, lascia tre figli avuti dalla ex moglie Julia, da cui si era separato nel 2020.

Dalla stessa categoria