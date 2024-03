Federer torna al Foro, ma solo per il matrimonio di un amico Weekend romano per Federer per il matrimonio di un amico: il ricevimento sarà al Foro Italico

Roger Federer fa il suo ritorno al Foro Italico di Roma. Non si illudano i lettori, gli Internazionali (dove lo svizzero ha giocato quattro finali) non c’entrano nulla.

L’ex numero 1 del mondo si trova infatti a Roma come invitato al matrimonio di uno dei suoi migliori amici, che per l’occasione ha scelto proprio la cornice del Foro Italico per il ricevimento. E chi meglio di Roger per visionare l’impianto in attesa del grande giorno.

Lo svizzero era atteso per venerdì mattina e si è presentato ai cancelli con largo anticipo, ma chi sperava di rubare un selfie è rimasto deluso: ebbene alcuni siano riusciti a eludere i controlli, l’accesso era assolutamente vietato ai non addetti ai lavori, e nemmeno a loro è stata concessa una foto ricordo per le restrizioni di privacy imposte dalla società organizzatrice dell’evento, che hanno impedito agli occhi curiosi e alle telecamere di catturare un’istantanea del campione.

Il 20 volte vincitore di Slam ha prima supervisionato i campi 5, 6, 7 e 8, appositamente allestiti per gli invitati, oltre un centinaio, suddivisi in quattro gironi, ognuno dedicato a un piatto italiano differente (Ossobuco, Spaghetti, Panettone e Risotto). Poi si è concesso qualche palleggio.

Per cena tappa obbligatoria alla Taverna Trilussa, una delle sue mete preferite quando frequentava il torneo da giocatore: per l’occasione è stata riservata una saletta a lui e alla moglie Mirka.

Nonostante la grande riservatezza, c’è però chi è riuscito a scattare una foto all’elvetico per le strade di Roma, dove resterà fino a domenica.

Roger Federer ieri a Roma pic.twitter.com/t4y646GsD0 — Michele Gazzetti (@MicheleGazzetti) March 23, 2024

Dalla stessa categoria