Entrano Federer e Odermatt, ma lei ha occhi solo per lo smartphone! Federer e Odermatt protagonisti del nuovo spot della Sunrise. Ironico ma velatamente critico (?) nei confronti della società moderna

Roger Federer è protagonista assieme a Marco Odermatt del nuovo divertente, ma emblematico, spot pubblicitario della Sunrise, compagnia telefonica svizzera.

I due, in smoking, si scrivono dandosi appuntamento. Il 20 volte vincitore Slam entra in ascensore, dove già era presente una ragazza intenta a scrollare sul suo smartphone, non accorgendosi della presenza altrui. Entra poi il campione di sci alpino, la giovane alza fugacemente lo sguardo me poi riprende velocemente a guardare lo schermo del telefonino, incurante di essere in compagnia di due fenomeni dello sport svizzero (oltretutto elegantissimi).

L’effetto è volutamente ironico, certo l’intento è quello di mettere in risalto la bontà del servizio offerto. Ma, forse involontariamente, questa pubblicità fa anche riflettere sulla dipendenza da smartphone della società moderna e la necessità di essere sempre connessi, senza renderci conto del bello che ci circonda nel mondo reale. Nulla ci distoglie dalla frenesia di controllare quel che succede sul web, perdendoci ciò che di bello ci accade: anche eventi inaspettati come l’incontro con un campione.

