Berrettini: “Grazie per il sostegno, sto tornando” Berrettini rompe il silenzio con un lungo video sui social per ringraziare quanti gli sono stati vicini in questo momento.

Matteo Berrettini rompe il silenzio con un lungo video su Instagram per ringraziare chi in questi ultimi mesi gli è stato vicino, inviandogli messaggi di conforto e sostegno.

Un messaggio spontaneo e sincero, non studiato a tavolino. “È un’idea mia” ci tiene a precisare. “Probabilmente il mio ufficio stampa, i giornalisti, i miei agenti non saranno felicissimi del fatto che io di mia sponte prenda, vada e parta, però penso anche che sia il bello dei social, dove ognuno si sente di mettere quello che vuole“.

L’azzurro è fermo ai box dal settembre scorso, quando si infortunò alla caviglia durante il secondo turno degli US Open. Da allora una serie di vicissitudini fisiche lo hanno tenuto lontano dai campi. “Avevo da un po’ di tempo la necessità di prendere il telefono, farvi un video e ringraziare le persone che mi stanno aiutando negli ultimi mesi, che sicuramente non sono stati i più facile della mia carriera“. Momenti che “con grande impegno – almeno penso – sto cercando di superare per rimettermi in carreggiata” e tornare a “divertirmi” dice Matteo.

“La cosa più importante” ci tiene ancora a sottolineare “è che volevo ringraziarvi per l’aiuto che mi state dando e questo credo che sia il modo più facile per arrivare a tutti, perché perché mi state aiutando forse come non mai“.

In questo periodo Berrettini, che nel frattempo è scivolato fino al numero 124 del ranking, si è anche separato dallo storico coach Vincenzo Santopadre e ha iniziato a lavorare con Francisco Roig. Abbiamo visto i due allenarsi sui campi di Monte-Carlo qualche giorno fa. “Volevo anche dirvi che sto bene, sto meglio e tornerò in campo tra poco. Mi sto allenando intensamente e ho tanta voglia di tornare, bisogna solo vere un altro pochino di pazienza” afferma.

“Ci tenevo che arrivasse da me, che non fosse una cosa scritta e pensata ma spontanea” conclude il finalista di Wimbledon 2021. “Magari mi vergognerò a rivedere il video ma questo sono io”.

Il videomessaggio completo

Dalla stessa categoria