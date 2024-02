Barbiani WTA files (podcast)/ Sabalenka o Swiatek: chi la migliore ora?

Siamo alla vigilia dei primi due ‘1000’ della stagione WTA, che quest anno ha cancellato l’alternanza Doha-Dubai (uno di categoria ‘1000’ negli anni pari, l’altro in quelli dispari) decidendo con la modifica del calendario di mettere d’accordo entrambi. Prima Doha, poi Dubai, poi una settimana di “pausa” e subito dopo altri due ‘1000’ tra Indian Wells e Miami.

Un primo importante tour de force stagionale, con l’Australian Open alle spalle ma ancora abbastanza fresco da sollevare il dubbio che ci accompagna da circa un anno: meglio Iga Swiatek o Aryna Sabalenka? O meglio (pardon): chi merita ora, 8 febbraio 2024, di essere numero 1 del mondo? È giusto considerare l’Australian Open come insindacabile cartina di tornasole? Il 2023 le ha viste in lotta serrata per mesi, il 2024 è ripartito allo stesso modo e con i tornei in medio oriente il focus principale sarà su come rientrerà in campo la polacca. Ed Elena Rybakina, anche lei tra le deluse dell’ultimo Slam.

Infine, uno sguardo extra campo: in questi giorni si decide la richiesta di appello di Simona Halep contro la squalifica di quattro anni per l’infrazione all’anti-doping. La rumena sembra cercare di quantomeno cancellare l’onta di una punizione che la consideri con l’intenzionalità di barare, nella speranza che possa rivedere il campo al più presto possibile.

