A tutto Berrettini: Sinner, la Satta, il ritorno, ecco cosa ha detto

“Cio’ che mi interessa è tornare a competere con i migliori. Non andrò a Indian Wells ma partirò da Phoenix e Miami e poi ci sono i tornei sulla terra rossa”. Matteo Berrettini fissa gli appuntamenti per il suo rientro dopo il lungo stop. “Voglio giocare a Roma, dove manco da due anni e la cosa mi fa molto male – dice – il sogno rimane quello di vincere un grande torneo.

Il 2024 non sarà l’anno in cui rincorrerò un torneo del grande slam – ha aggiunto in conferenza stampa – cercherò di arrivare il più avanti possibile perché è il torneo a cui tengo di più. Sinner? Lui è uno dei favoriti ovviamente, se non lo è lui… Poi c’è la stagione sulla terra che è molto dispendiosa, però è uno dei favoriti”.

Su Sinner: “Mi sta aiutando molto”

La prima volta che ho giocato con Sinner a Montecarlo ho capito che era un ragazzo speciale.

Ho grandissima stima per lui, ci sentiamo spesso e mi sta aiutando molto”: così Matteo Berrettini su Jannik Sinner, da ieri numero 3 del ranking Atp.

“Un po’ mi sorprende quello che sta facendo ma un po’ no.

Sta facendo cose pazzesche ed è di grande stimolo anche per me. Ci sentiamo spesso, mi sta aiutando molto – aggiunge il tennista romano – Anche con la Coppa Davis è stato un effetto molla. Il segreto del tennis italiano è che ci diamo una mano l’uno con l’altro. Non so se duelleremo per un torneo importante, ma vedere un italiano che si allena con me che sta lì su mi fa piacere e fa venire voglia anche a me di stare lassù”.

“Con Melissa Satta è finita”

“Melissa Satta? Immaginavo la domanda. Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme”. Così Matteo Berrettini annuncia la fine della sua relazione con la show girl.

