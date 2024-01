Sinner incontra la Premier. Meloni: “Sei un esempio” Appena rientrato in Italia, Sinner incontra Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Assieme hanno rivisto il match point

Il rientro in Italia per Jannik Sinner sarà un discreto tour de force, ma non poteva essere altrimenti vista l’eccezionalità dell’impresa. Sbarcato a Roma Fiumicino, il neo campione degli Australian Open sorride ai fan e agli addetti ai lavori che lo accolgono tra gli applausi. Poi nemmeno il tempo di rifiatare che iniziano gli impegni istituzionali.

Il primo è a Palazzo Chigi, dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con l’azzurro c’era anche il ministro dello Sport Andrea Abodi.

L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere.

Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta 🇮🇹 pic.twitter.com/nXG95etRp5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 30, 2024

Una quarantina di minuti di colloquio, poi Jannik e la Premier hanno rivisto e commentato assieme il match point, hanno posato per le foto di rito con la coppa e il tricolore, il tempo di un selfie e infine un abbraccio informale per congedarsi.

“L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta” ha poi scritto Meloni a conclusione dell’incontro.

