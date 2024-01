La “ripescata” Germania è in semifinale: fuori la Grecia di Tsitsipas e Sakkari

Il format della United Cup, lo abbiamo già detto, è abbastanza particolare anche perché con contorti metodi tiene “vive” nazionali che non vincono i gironi ma si piazzano come migliori seconde. Un’idea migliore del 2023 quando per stabilire la Final-4 di Sydney c’erano tre spareggi tra le sei squadre che vincevano i raggruppamenti e la “migliore delle sconfitte” veniva, appunto, salvata e portata con le altre tre.

Lo scorso anno capitò all’Italia, che arrivò poi in finale perdendo però nettamente contro gli Stati Uniti. Stavolta entrambe le formazioni sono state eliminate nei gironi e le quattro semifinaliste saranno: Polonia, Francia, Australia e Germania. La squadra tedesca, che sfiderà i padroni di casa domani dalle 7:30 del mattino in Italia, è passata grazie a un paio di punti in percentuale, addirittura, superiori a Croazia e Olanda. Un nulla, e considerata la squadra su cui possono contare eccoli arrivare a questo punto con tutte le carte in regola per provare a portare a casa il trofeo.

Angelique Kerber, alla terza partita ravvicinata dopo un lungo stop, ha pagato il conto venendo travolta contro Maria Sakkari (6-0 6-3) ma la Germania ha potuto affidarsi all’altra punta di diamante: Alexander Zverev. Contro uno Stefanos Tsitsipas abbastanza dimesso per i problemi alla schiena, come un po’ lungo tutto il torneo, il campione olimpico si è imposto 6-4 6-4 e i problemi per il greco sono stati così rilevanti che non è nemmeno sceso in campo per il doppio misto decisivo, lasciando Sakkari assieme al fratello Petros Tsitsipas. Il risultato, contro una coppia di valore come Zverev e Laura Siegemund (recente vincitrice alle WTA Finals), è stato netto: 6-3 6-3. E così finisce ufficialmente la prima fase della United Cup, in attesa (manca ormai molto poco) del weekend conclusivo.

Risultati

Germania b. Grecia 2-1

[GRE] M. Sakkari b. [GER] A. Kerber 6-0 6-3

[GER] A. Zverev b. [GRE] S. Tsitsipas 6-4 6-4

[GER] L. Siegemund/A. Zverev b. [GRE] M. Sakkari/S. Tsitsipas 6-3 6-3

