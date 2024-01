Djokovic: “Sinner mi ha completamente dominato”

In conferenza stampa Novak Djokovic si congratula con il nostro Jannik Sinner dopo la semifinale agli Australian Open: “È stata una delle mie peggiori partite in carriera, mi ha completamente dominato e ha giocato meglio di me sotto ogni aspetto, merita la finale”.

Ecco le parole del serbo:

