Sinner-Medvedev, la calma prima della tempesta

E quindi ci siamo! La tanto sperata semifinale al Master (chiamiamolo cosi come si usava una volta) e’ stata raggiunta dal nostro Sinnerino.

E il cliente ricevuto in sorte si chiama Danil Medvedev, il russo sfrontato e sempre pronto a stupire con il suo tennis dinoccolato fatto di accelerazioni improvvise e movimenti inusuali ma che fruttano punti a iosa.

Non sarà quindi un tipo facile da addomesticare anche se le ultime due sfide sono state appannaggio di “pel di carota”. Questa volta però sarà ancora più difficile primo perchè si tratta di una semifinale di un master e quindi la posta in gioco è altissima e il russo è un pò più abituato a tali pressioni e poi anche perchè per un discorso di cabala non è facile che Danil si lasci stoppare tre su tre.

Detto tutto questo, il nostro eroe nazionale è il più in forma di tutti questo è sicuro, ha dato ampia dimostrazione che la sua palla viaggia ad un altra velocità rispetto a quella degli altri tre semifinalisti compreso Djokovic, quindi le chances di vittoria ci sono eccome.

Molto dipenderà anche dall’approccio alla partita di Jannik il quale ha diverse possibilita per dare scacco al suo avversario: potrebbe giocare una partita di attacco come fece poco tempo fa a Pechino e quindi sorprendere Medvedev sul tempo evitando di entrare nella ragnatela del russo che da fondo comanda spesso gli scambi oppure accettare le botte e cercare di tirarle più forte e soprattutto più veloci.

Personalmente sono ottimista perchè Sinner in questo momento secondo me può fare entrambe le cose meglio dell’avversario, certo va giocata una partita vicino alla perfezione con le percentuali di servizio che devono essere minimo intorno al 80% questo è essenziale per la riuscita del piano. Alle 14.3O vedremo ed avremo via via le risposte che cerchiamo intanto Forza Ragazzo siamo tutti con te ed il pubblico farà la Sua parte un grande aiuto che potrebbe portarci verso la finale dei sogni, quella per laurearsi il migliore di tutti, maestro dei maestri

