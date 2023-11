Garbin: “Ho un tumore raro, a breve subirò un nuovo intervento”

A margine di una giornata sfortunata per la nazionale italiana alla Billie Jean King Cup, con la finale persa 2-0 contro il Canada, ci sono le dichiarazioni del capitano Tathiana Garbin che ad Ansa racconta di una situazione personale abbastanza delicata.

L’ex tennista ha infatti rivelato di avere un tumore raro, senza specificare quale, e che solo poche settimane fa ha dovuto sottoporsi a un primo intervento chirurgico: “Oggi, desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita. È con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore”.

Le parole, che lette e rilette sembrano quasi un sollievo dopo aver nascosto a lungo questa condizione, sono state poi accompagnate da un’ulteriore chiosa: “Un sentito ringraziamento va anche alla mia Federazione, che con straordinaria solidarietà e sensibilità mi ha sostenuto e mi ha accordato pieno supporto. Quello di Siviglia era un appuntamento importantissimo per me, a cui non volevo assolutamente mancare nonostante fosse a pochissima distanza dall’operazione: la Federazione mi ha dimostrato piena fiducia. Non c’è niente che mi renda più orgogliosa del rappresentare i colori dell’Italia. L’amore per questa maglia, per questo sport, per le mie ragazze mi ha consentito di recuperare in fretta le energie per sedere in panchina e non far mancare il mio supporto. Non posso non ringraziare le mie ragazze di Billie Jean King Cup, che mi hanno dimostrato un affetto e un supporto incredibili. La loro presenza e il loro sostegno sono stati un faro di positività in questi giorni difficili”.

Alla fine, però, un ulteriore annuncio: ” Tuttavia, desidero informarvi che dovrò sottopormi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici. Grazie alla rapida convalescenza che ho sperimentato, sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo”.

Difficile aggiungere altro, per cui facciamo solo un enorme in bocca al lupo. Forza Tathiana.

