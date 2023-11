Davis Cup: l’Italia alza l’insalatiera, e parte la festa (video)

Il match point di Jannik Sinner contro Alex de Minaur, l’invasione di campo della panchina azzurra, l’inno di Mameli e la consegna dell’Insalatiera.

Riviviamo la giornata magica degli azzurri, campioni di Coppa Davis 2023.

The passion of the Italian anthem one last time this #DavisCupFinals campaign 🤩#DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/aghCZzJntb

— Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2023