Che spettacolo queste Finals di Torino (e non solo merito di Sinner)

Arrivato al Palazzo nel venerdi prima delle semi respiro subito un’atmosfera particolare: quando arrivo all’ufficio accrediti una signorina mi chiede se ho la possibilità di fargli autografare da Sinner un asciugamano per una sua amica. Mi dico che l’altoatesino ha davvero cambiato le cose per il tennis italiano e non solo. Sì, perché alla fine si sentiva talmente tanto il bisogno di un campione in questo sport, nel nostro Paese, che Jannik sarà issato ad eroe nazionale.

E siamo solo all’inizio della storia, perché del nostro Sinner se ne sentirà parlare parecchio nei prossimi anni sia per le imprese che pel di carota realizzerà sia perché Lui (maiuscolo addirittura?!?) sta imboccando la strada dell’umiltà unita all’impegno, alla passione per questo gioco e alla continua voglia di migliorarsi. Questa e la strada che porta verso la Gloria ma non quella circondata da bizze, bestemmie, racchette rotte, improperi ecc.ecc. che alla fine la riduce sia di valore che di risultati; ma quella della Gloria vera quella che fa risaltare ancor prima del campione l’uomo, quella capacità di essere fatto, nel suo intimo, di correttezza, onestà, umiltà. Valori che portano veramente nell’olimpo dei più grandi. Ben arrivato Jannik e grazie di tutto già da adesso. E che in questi tempi bui, fatti di guerre di ingiustizie e di tanto dolore, tu possa essere un punto di riferimento per guardare avanti con più fiducia.

