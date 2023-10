Sinner annienta Tiafoe, ormai e’ una macchina da record

Una semifinale che vale il record di vittorie in una sola stagione (54) come Corrado Barazzutti nel 1978.

Sorride e va sempre più veloce Jannik Sinner che nell”ATP 500 di Vienna si prende la rivincita sullo statunitense Frances Tiafoe che lo aveva battuto due anni fa sullo stesso campo: 6-3, 6-4 in un’ora e 19 minuti di gioco il punteggio a favore dell’altoatesino numero quattro del mondo, in un match di sostanza per l’azzurro che si è dimostrato superiore soprattutto nel palleggio, chiudendo anche con l’84% di punti vinti con la prima e annullando tre palle break.

“Let’s go Jannik” recita il tabellone luminoso a bordo campo e il tennista di Sesto Pusteria si fa trovare prontissimo nel penultimo torneo della stagione prima delle Atp Finals di Torino. Per l’azzurro è anche la 54esima partita vinta in stagione come 54 erano state nel 1978 le vittorie record di Corrado Barazzutti. Mai nessun giocatore italiano, nell’Era Open, è riuscito a fare meglio.

