Zheng: “Fissette ha rotto e torna da Osaka, per me è molto immorale”

Zheng Qinwen ha preso questa settimana una pausa dal circuito WTA per concentrarsi sui giochi asiatici, importante evento continentale con un torneo tennistico in cui ha battuto in finale l’altra atleta cinese in gara Lin Zhu per 6-2 6-4.

Nella gioia di aver portato a casa la medaglia d’oro e per il buon risultato di squadra con la connazionale finita al secondo posto, c’è stata però la rivelazione alla stampa della fine piuttosto brusca del suo rapporto lavorativo con Wim Fissette. Il coach belga, che la seguiva da dopo il Roland Garros, secondo quanto ha raccontato Zheng ha voluto rompere il contratto anticipatamente per tornare da Naomi Osaka, ormai a soli tre mesi dal rientro in campo previsto per gennaio 2024 in Australia.

Non ci sono state parole molto diplomatiche da parte dell’atleta classe 2002, che ha dichiarato dopo la finale: “Lui ha rotto il contratto, per me questo è davvero immorale. Ma questa è una sua scelta, non c’è nulla che io possa fare tranne che rispettarla. Devo dire che ha fatto però male a me e alla mia famiglia, perciò non voglio parlare ancora di questa persona”.

Il duo, nei quattro mesi di lavoro assieme ha raggiunto il primo titolo WTA della cinese a Palermo e i primi quarti di finale Slam all’ultimo US Open, con la medaglia d’oro di questa settimana dove però i rapporti già non c’erano più. Fissette ha deciso così di tornare da Naomi, tennista che aveva portato la giapponese a vincere due Slam consecutivi tra l’autunno 2020 (US Open) e l’inverno 2021 (Australian Open). Wim le era rimasto vicino anche nel periodo di crisi che Osaka aveva attraversato, dalla primavera 2021 in avanti, fintanto che la pausa di fine 2022 non era divenuta poi una gravidanza e dunque un reale periodo di almeno un anno fuori dai campi. Ora il ritorno, non senza polemiche.

