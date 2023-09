Niente Davis Cup per Sinner: “Non ho abbastanza tempo per recuperare” "Non ho avuto abbastanza tempo per recuperare, è sempre un onore giocare per il nostro Paese" ha scritto il tennista

Jannik Sinner ha ufficializzato con un post la notizia che non parteciperà alle gare della Davis Cup in programma la settimana prossima a Bologna.

“Non ho avuto abbastanza tempo per recuperare, è sempre un onore giocare per il nostro Paese” ha scritto il tennista.

“Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America – il messaggio sui social del leader del tennis azzurro – e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E’ sempre un onore giocare per il nostro Paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo”.

Con ogni probabilità, non ci sarà nemmeno Matteo Berrettini, come anticipato da Federica Cocchi della Gazzetta dello Sport.

