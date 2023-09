Anche alla Laver Cup 2023 c’è il Fedal

Roger Federer e Rafa Nadal assieme in Laver Cup. Non è un déjà vu ma un’incursione video dello spagnolo durante un momento dell’edizione 2023, dove lo svizzero è stato invece presente per tutto il weekend in qualità di insider.

E Rafa ha una domanda per Roger:

Dalla stessa categoria