Swiatek entra nella top-10 all time per settimane da n.1, superata Wozniacki

Il sofferto 6-1 4-6 6-4 di Iga Swiatek contro Karolina Muchova ha diversi significati per la polacca: per la prima volta è ai quarti di finale in Canada, che sia Montreal o Toronto, ma soprattutto prende gli 80 punti che le garantiscono la permanenza al numero 1 del mondo almeno per un’altra settimana.

Aryna Sabalenka è sempre più vicina a lei, ma da che poteva esserci un sorpasso a Parigi durante il Roland Garros siamo arrivati ormai a metà agosto e, si sta difendendo piuttosto bene malgrado un leggero calo nelle ultime uscite e questa nuova settimana da leader la porterà a staccare Caroline Wozniacki nella speciale classifica sulle settimane da numero 1 del mondo del circuito WTA.

Swiatek, che sta guidando il tennis femminile ininterrottamente dal 4 aprile 2022, toccherà lunedì prossimo la settimana numero 72 superando quindi la danese, rientrata ora a giocare e che nella prima parte di carriera si era fermata a 71 grazie alle quattro settimane che aveva aggiunto a inizio 2018 quando aveva vinto l’Australian Open (il primo stint, da 67, arrivò tra 2010 e 2011). Iga, da lunedì, diventerà anche la tennista in attività col maggior numero di settimane da numero 1 del mondo.

Questa la classifica con le prime 15 (in grassetto le giocatrici in attività)

1. Steffi Graf 377

2. Martina Navratilova 332

3. Serena Williams 319

4. Chris Evert 260

5. Martina Hingis 209

6. Monica Seles 178

7. Ashleigh Barty 121

8. Justine Henin 117

9. Lindsay Davenport 98

10. Iga Swiatek 72 (da lunedì 14 agosto)

11. Caroline Wozniacki 71

12. Simona Halep 64

13. Victoria Azarenka 51

14. Amelié Mauresmo 39

15. Angelique Kerber 34

Dalla stessa categoria