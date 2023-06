Wozniacki annuncia il rientro: l’ex numero 1 WTA torna a Montreal

Caroline Wozniacki aveva annunciato a fine 2018 di soffrire di artite reumatoide, alle WTA Finals di Singapore, e il crollo fisico della danese lungo il 2019 segnalava una situazione abbastanza critica. La danese aveva spesso accennato di non vedersi in campo dopo i 30 anni, col pensiero di una famiglia da voler formare, con nuove prospettive che si sarebbero spalancate.

Nel gennaio 2020, Wozniacki ha giocato il suo ultimo torneo all’Australian Open perdendo al terzo turno contro Ons Jabeur. Lo stadio accompagnò l’ultima uscita dal campo cantando “Sweet Caroline”. C’era papà Piotr con lei, il compagno di vita David Lee, e ancora oggi lo ricorda come un momento molto emozionante. Eppure, con un lungo articolo su Vogue, la danese ha annunciato di voler fare ritorno al tennis in meno di due mesi.

Alle soglie dei 33 anni, Wozniacki ha raccontato in questo articolo di aver sentito nuova spinta dentro di sé grazie a qualche sessione di palleggi in campo a fine dicembre dello scorso anno, poco dopo la seconda maternità. Ha raccontato come ha vissuto le settimane immediatamente successive al ritiro, il tempo libero, i viaggi e la quarantena col marito e gli amici più stretti in una piccola isola danese dove hanno noleggiato un’abitazione con tanta natura attorno. Poi la prima gravidanza, Olivia, poi la seconda, James, e a fine 2022 qualche palleggio in campo e un confronto prima col papà e poi col marito. Ha detto di sentir colpire la palla come non aveva mai fatto, di avere di nuovo dentro la voglia di tornare a competere e di ritrovare le sensazioni ed emozioni dello stare in campo, che sia per un anno, due, tre.

La cosa che più sorprende è la determinazione dopo aver vissuto un 2019 molto complicato. Proprio l’artitre reumatoide è stata la causa che ha scatenato un sacco di dolori e infiammazioni. Raccontava già allora di quanto facesse fatica, in alcuni giorni, ad alzarsi dal letto mentre ha scritto, ora, che al termine di un torneo ha dormito 43 delle 48 ore successive. Wozniacki fa molto riferimento al grande periodo di riposo avuto col ritiro, un passo che non rimpiange di aver preso e che sentiva necessario per il proprio corpo ma che ora, a oltre tre anni da quel momento, sente possa aver dato sollievo e ricaricato le batterie.

Così, l’ex numero 1 del mondo ha annunciato di voler rientrare nel mese di agosto, a Montreal, per un WTA 1000 che lei vuole prendere come test in vista dello US Open e avere poi un intero autunno davanti per programmare la trasferta australiana. Sembra particolarmente convinta di questa decisione, tanto da scrivere nelle ultime righe di questo articolo: “Sento di poter vincere lo US Open? Certo. Sento di poter vincere l’Australian Open? Certo”.

